Kandidaten zur GA-Sportlerwahl 2023 Sören Steinhaus und Max Rendschmidt im Porträt

Der Handball wurde dem 19-jährigen Sören Steinhaus und GA-Sportler des Monats Juli quasi in die Wiege gelegt. Vater Dirk war einst in der 3. Liga in Rheinbach aktiv, Mutter Monika spielte ebenfalls in Rheinbach und in Bonn, sein älterer Bruder Bjarne trägt das Trikot der HSG Siebengebirge. Aus dieser sportverrückten Familie aus Sankt Augustin sticht der für den Zweitligisten TSV Bayer Dormagen auflaufende Sören Steinhaus sogar noch heraus. Denn er holte mit der U21-Nationalmannschaft den Handball-Weltmeistertitel.