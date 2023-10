GA-Gala in der Sportschule Hennef Sören Steinhaus ist GA-Sportler des Jahres

Die meisten Stimmen in der Gesamtwertung erhielt Sören Steinhaus, der im Juli mit der deutschen U21-Nationalmannschaft Weltmeister geworden war. „Weltmeister zu sein, ist eine große Ehre, weil sich nur wenige Menschen so nennen dürfen“, berichtete der 19-Jährige, der als erster Mannschaftssportler GA-Sportler des Jahres wurde. Sarah Liegmann kennt das Gefühl, die Beste der Welt zu sein, nur zu gut. Als Kickboxerin sammelte sie den WM-Titel 17-mal ein. Und auch als Profi-Boxerin steuert die Rheinbacherin auf einen WM-Kampf zu, ist immer noch ungeschlagen. Bei der GA-Sportlerwahl landete die GA-Sportlerin des Jahres 2019 auf Platz zwei. Gefolgt von Sportlerwahl-Rekordchampion Max Rendschmidt (vier Titel), der mit dem deutschen Kajak-Vierer ebenfalls Gold bei der Heim-Weltmeisterschaft in Duisburg holte.