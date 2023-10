Basketballer überragen Telekom Baskets sind Mannschaft des Jahres

Auf dem dritten Platz landeten die Softballspielerinnen der Bonn Capitals, die im Oktober 2022 die deutsche Meisterschaft gewonnen hatten und in dieser Saison auf Platz zwei in der Bundesliga kamen. Nachdem die männlichen Club-Kollegen in der Vergangenheit schon dreimal den Titel gewonnen hatten, schafften es nun auch die Softballerinnen aufs Treppchen – dicht gefolgt vom TuS Mondorf. Zum zweiten Mal in Folge waren die Volleyballer Meister der 2. Bundesliga geworden, und das mit nur einer einzigen Saisonniederlage. Fünfter wurde schließlich der FC Hennef 05 als Meister der Fußball-Mittelrheinliga.