Spielmacher der Telekom Baskets Bonn : TJ Shorts ist GA-Sportler des Monats Dezember

Bonn TJ Shorts ist GA-Sportler des Monats Dezember: Der Baskets-Spielmacher macht außergewöhnliche Spiele in Serie.

Zwei Fehlwürfe hat sich TJ Shorts beim 108:79-Sieg gegen Oldenburg geleistet: einen aus der Dreipunktedistanz, einen von der Freiwurflinie. 92 Prozent Trefferquote, 25 Punkte schon in der ersten Halbzeit, kein Ballverlust in der kompletten Partie – ein Ausnahmespiel. Nein: Wenn jemand ständig Ausnahmespiele macht, sind sie dann noch welche?

Im Dezember hat der Spielmacher der Telekom Baskets Bonn die Gegner reihenweise schwindelig gespielt und die Baskets so als Bundeliga-Spitzenreiter vorzeitig in die nächste internationale Runde geführt. Das ist auch den GA-Lesern nicht entgangen: Sie haben Shorts zum Sportler des Monats Dezember gewählt. Vor den beiden zweitplatzierten Leichtathleten Konstanze Klosterhalfen und Luis Gonzáles-Diaz hat der Basketballer das Rennen gemacht.

„Klasse! Wow!“, sagt Shorts, und seine großen Augen blicken staunend, während er nach Worten sucht. „Das empfinde ich als große Ehre, dafür bin ich den Lesern und Usern sehr dankbar.“ Die Lobeshymnen für den 25-Jährigen aus Irvine in Kalifornien reißen nicht ab. Gerade ist er mit der Oldenburg-Leistung wieder zum Spieler des Spieltags in der Basketball-Bundesliga (BBL) erkoren worden. „Langsam gehen die Superlative aus“, schreiben die Kollegen dazu.

Muss er sich da nicht manchmal zwicken? Oder hat er Angst, aus einem Traum aufzuwachen? „Ich versuche, besonnen zu bleiben“, sagt er. „Mich nicht von extremen Hochs oder Tiefs beeinflussen zu lassen. Ich freue mich über Anerkennung und Auszeichnungen wie diese, aber ich weiß auch, dass da noch eine Menge Arbeit auf mich wartet. Denn es gibt immer jemanden, der haben will, was du hast. Da darf man nicht denken, man hat alles erreicht, und sich ausruhen.“

Auf Social Media ist er aktiv, teilt Beiträge. Aber nicht nur solche, die seine persönlichen Erfolge betreffen, sondern auch die seiner Kollegen. „Es wäre eine Lüge, wenn ich behaupten würde, dass ich Social Media nicht registriere, aber ich kann all das gut ausblenden, wenn ich auf dem Basketballfeld stehe.“ Und dann sagt er mit sonorer Stimme leise etwas, das viel über den auf dem Parkett so extrovertiert und selbstbewusst auftretenden Hochgeschwindigkeits-Basketballer verrät: „Das Basketballfeld ist mein Safe Place. Da geht es nur ums Team, die fünf, die auf dem Feld stehen, und darum, das Spiel zu gewinnen.“

Tritt er nach Spielen ans Mikrofon, was nicht selten vorkommt, dankt er stets zuerst Gott. Und seinen Kollegen, die das, was er spielt, erst möglich machen. Er sei keine One-Man-Show, erklärte Trainer Tuomas Iisalo gerade erst. Shorts sieht das genauso. Als er gegen Oldenburg mit 30 Punkten auf dem Weg zu neuen Rekorden war, forcierte er das nicht, sondern spielte mannschaftsdienlich und suchte die beste Option für sein Team. Die Ausnahmespiele „passieren“ einfach – ohne dass Shorts es darauf anlegen würde, für seine Statistik zu spielen.

In seiner Freizeit geht er gern rüber zu seinem Nachbarn Karsten Tadda. Natürlich sprechen sie dann meistens über Basketball, gucken sich Euroleague-Spiele an, das ist die höchste europäische Liga. Es dürfte unvermeidlich sein, dass Shorts nach dieser überragenden Saison in der nächsten Spielzeit mittendrin statt nur dabei ist. Manchmal reden die beiden auch über die Familien. Shorts schätzt die Gespräche mit Tadda sehr, weil der Baskets-Kapitän ein geerdeter Mensch ist, der auch bei der Bodenhaftung hilft. Außerdem liebt Shorts Taddas Chicken Wings. „Die macht er echt gut“, sagt Shorts.