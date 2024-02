Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Wer wird GA-Sportler des Monats Januar?

Zahlreiche Erfolge hat auch Hannah Schönau in ihrer noch kurzen Karriere bereits eingeheimst. Bei den Westdeutschen Tischtennis-Meisterschaften in Rees setzte sich die 20-Jährige, die für den TTC Fritzdorf in der 3. Liga startet, zusammen mit ihrer Partnerin Diana Tschunichin souverän in der Doppelkonkurrenz durch. Insgesamt holte das Duo 12:4 Sätze und gewann das Finale in vier Durchgängen. Im Einzel kam Schönau zudem ins Halbfinale, wo sie der späteren Siegerin Katharina Michajlova unterlag.