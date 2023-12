GA-Sportlerwahl Wer wird GA-Sportler des Monats November?

Was für eine große Karriere ihm bevorstehen könnte, zeigte Nachwuchsbasketballer Janne Müller. Der Jugendnationalspieler half im November zweimal in der zweiten Herren-Mannschaft der Telekom Baskets Bonn in der Regionalliga aus – und erzielte gegen Wulfen 33 und gegen Bayer Leverkusen sogar 38 Punkte. In der Nachwuchs-Bundesliga NBBL kommt der Guard im Schnitt auf 24,5 Punkte. Zudem spielt er regelmäßig für den Baskets-Kooperationspartner Rhöndorf Dragons – und erzielt dort als erst 17-Jähriger durchschnittlich sieben Punkte für den Tabellenführer der ProB, der dritten Liga in Deutschland.