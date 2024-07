Cedric Wolf ist GA-Sportler im Juni Springreiter aus Neuwied wird unverhofft deutscher Vizemeister

Und von dort geht es gleich zum nächsten Höhepunkt: dem CHIO in Aachen. Dass es beim Großen Preis am Ende Platz 35 wird, stört ihn nicht. „Für uns war es das dritte Turnier in diesem Jahr. Mit der Vorgeschichte war ich superglücklich, dass ich in Aachen überhaupt reiten konnte.“ Das Weltfest des Pferdesports ist auch für Wolf etwas ganz Besonderes. „Dort ist immer so viel Publikum, das mitfiebert. Die Atmosphäre ist einfach unvergleichlich.“