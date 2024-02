GA-Sportlerwahl Baskets-Center Thomas Kennedy gewinnt GA-Wahl

Kennedy hatte im Januar in nahezu jeder Partie seiner Baskets geglänzt. Der 2,06 Meter-Mann erzielte in den vier Bundesliga-Spielen insgesamt 75 Punkte und sammelte 35 Rebounds. In beiden Kategorien war er damit der beste Bonner. In den Spielen gegen Chemnitz (26 Punkte, 15 Rebounds) und den MBC (16/10) schaffte er sogar ein Double-Double – Statistiken mit zweistelligen Werten in zwei Kategorien.