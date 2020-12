Wahl zum GA-Sportler des Jahres : Majtie Kolberg ist die Ausnahmeläuferin von der Ahr

Bonn/Ahrweiler Die Wahl zum GA-Sportler des Jahres geht allmählich in den Schlussspurt. Nur noch vier Kandidaten werden vorgestellt. Diesmal an der Reihe: Majtie Kolberg.

Die Ausnahme-Leichtathletin von der LG Kreis Ahrweiler wurde von den GA-Lesern und der Jury zur Sportlerin des Monats August gewählt. Sie setzte sich dabei gegen namhafte Konkurrenten durch, an der Spitze Doppel-Olympiasieger Max Rendschmidt, Judoka Jano Rübo oder Baseballspieler Wilson Lee. Die Besonderheit: Die August-Wahl war die erste nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März dieses Jahres. Aus diesem Grund waren für diesen Monat nicht weniger als acht Athleten nominiert.

Die 800-Meter-Läuferin der LG Kreis Ahrweiler katapultierte sich mit ihrer persönlichen Bestzeit von 2:02,58 Minuten im Juli kurzzeitig sogar an die Spitze der nationalen Jahresrangliste. Bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig Anfang August bestätigte die 20-Jährige dann ihre gute Form, trumpfte erneut auf und positionierte sich im Finale auf Rang vier mit einer Zeit von 2:02,77 Minuten.

Bereits 2018 hatte Kolberg nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht, als sie bei den U20-Weltmeisterschaften in Tampere/ Finnland über die 800-Meter-Distanz das Halbfinale erreichte.

Die nächsten sportlichen Ziele hat die Läuferin bereits klar im Blick. Bei den U23-Europameisterschaften 2021 im norwegischen Bergen möchte Kolberg unbedingt unter die besten fünf kommen. Nach dem vierten Rang bei den deutschen Meisterschaften in diesem Jahr peilt sie für das kommende Jahr eine Medaille bei den nationalen Titelkämpfen an.

Doch auch die Olympischen Spiele 2024 in Paris hat die Sport- und Biologiestudentin schon jetzt im Hinterkopf. „Das ist zwar noch Zukunftsmusik, aber es wäre schon ein absoluter Traum, einmal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein“, sagt Kolberg.

