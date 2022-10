Drei Teams aus der Region sind nominiert : Welches Team wird GA-Mannschaft des Jahres 2022?

Bonn Drei Mannschaften sind für die Wahl zur GA-Mannschaft des Jahres 2022 nominiert: die Telekom Baskets, die Volleyballer des TuS Mondorf und die Bonn Capitals.

Meistertitel, Tabellenführung, historische Erfolge, Herzschlagfinale: Die abgelaufene Saison 2021/2022 wird bei den Telekom Baskets Bonn, den Bonn Capitals und den Volleyballern des TuS Mondorf als eine ganz besondere in die Vereinschroniken eingehen. Und ein weiterer Absatz könnte noch hinzukommen, denn dank ihrer Erfolge in der vergangenen Spielzeit sind die drei Teams für die Wahl zur GA-Mannschaft des Jahres 2022 nominiert. Wer die Wahl gewinnt, entscheiden die GA-Leser und eine Expertenjury. Noch bis Freitag, 14. Oktober, 24 Uhr, kann jeder für seine Favoriten-Mannschaft abstimmen unter www.ga.de/sportlerwahl.

Nach nur drei Spielzeiten in der 2. Volleyball-Bundesliga schaffte die Mannschaft von Trainer Tasos Vlasakidis die Sensation: den Meistertitel in der zweiten Liga. Der Weg dorthin klingt wie das Drehbuch eines Hollywood-Sportfilms: Ausgerechnet am letzten Spieltag empfingen die zweitplatzierten Mondorfer den Tabellenführer Moerser SC in der heimischen Bonner Hardtberghalle. Vor 1000 Fans setzte sich der TuS Mondorf mit 3:2 (25:20, 21:25, 25:19, 26:28, 15:13) durch und sicherte sich mit dem hauchdünnen Vorsprung von einem einzigen Satz den Meistertitel der 2. Bundesliga Nord.