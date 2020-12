Zehn Sportler hoffen auf die Krone : Wer wird GA-Sportler des Jahres?

Bonn Trotz der langen Corona-Pause im Frühling zeigten Sportler aus Bonn und der Region wieder beeindruckende Leistungen und krönten sich zum Sportler des Monats. Aus den Monatsgewinnern wählen die GA-Leser nun den Sportler und die Mannschaft des Jahres. Wer folgt auf Vorjahressiegerin Sarah Liegmann. Stimmen Sie ab und gewinnen diverse Preise.

Alles ist anders. Die Corona-Pandemie hat den Sport im Jahr 2020 weitestgehend lahmgelegt. Die Sportplätze sind verwaist, die Fitnessstudios leer gefegt, in den Trainingshallen kalte Einsamkeit. Nur der Leistungssport darf noch in gewisser Weise seinen Anforderungen nachkommen. Die Not macht erfinderisch. Box-Training im selbst eingerichteten kleinen Gym im eigenen Keller, Waldläufe an der frischen Luft und Radfahren auf der Rolle, im Wohnzimmer vor dem Rechner.