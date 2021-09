Fünf Kandidaten nominiert : Wer wird GA-Sportler des Monats August?

Bonn Für die Wahl zum GA-Sportler des Monats August sind Max Rendschmidt, Konstanze Klosterhalfen, Mieke Kröger, Annika Zeyen und Ole Schwarz nominiert.

Jeden Tag ein Stück besser werden. Die persönliche Bestmarke unterbieten. Schneller. Höher. Weiter. Stärker. Das treibt Sportler täglich an. Und auch bei der GA-Sportlerwahl des Monats haben sie die Messlatte im August höher gelegt. Bislang war das Anforderungsprofil an die Kandidatinnen und Kandidaten klar definiert. Mit einer herausragenden Leistung qualifizierten sich die Athleten aus Bonn und der Region für einen der fünf Plätze im Teilnehmerfeld.

Den Goldregen eröffnete Mieke Kröger , die an der Uni Bonn Ernährungswissenschaften studiert, am 3. August mit einer Goldmedaille in der Mannschaftsverfolgung mit dem Bahnrad-Vierer bei den Olympischen Spielen in Tokio. Gemeinsam mit Franziska Brauße, Lisa Brennauer und Lisa Klein stellte Kröger im Izu Velodrome zunächst einen Weltrekord über 4000 Meter im Vorlauf auf. Auf dem Weg zu Gold sollten zwei weitere folgen, einer im Zwischenlauf und schließlich im Finale mit neuer Bestzeit von 4:04,242 Minuten.

Vier Tage später paddelte auch Rio-Olympiasieger Max Rendschmidt im Kajak-Vierer zu Gold. In einem knappen Rennen über 500 Meter setzte sich das deutsche Paradeboot mit Schlagmann Rendschmidt, Routinier Ronald Raue, Tom Liebscher und Max Lemke gegen das spanische Boot durch. Für den 27 Jahre alten Ramersdorfer, der für die KG Essen startet, war es bereits die dritte Goldmedaille bei Olympischen Spielen. Fast schon Zugabe waren seine drei Titel bei den deutschen Meisterschaften eine Woche später in Hamburg im Kajak-Zweier über 200 und 500 Meter sowie natürlich im Kajak-Vierer.

Paralympisches Edelmetall in der Farbe Gold packt auch Annika Zeyen mit in ihr Handgepäck. Die Handbikerin von den SSF Bonn erkämpfte sich im Zeitfahren über 16 Kilometer den Paralympics-Titel. Auf der ehemaligen Formel-1-Strecke am Fuße des Fuji holte sie sich in 32:46,97 Minuten und mit 43 Sekunden Vorsprung bereits ihr zweites Paralympics-Gold – 2012 in London hatte sie mit den Rollstuhlbasketballerinen Gold gewonnen.