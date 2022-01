Fünf Kandidaten nominiert : Wer wird GA-Sportler des Monats Dezember?

Bonn Nominiert für die Wahl zum GA-Sportler des Monats Dezember sind Konstanze Klosterhalfen, Sarah Liegmann, Victoria Kammerinke, Michael Kessens und Mika Einmal.

Neu ist für Michael Kessens noch das Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Mit 30 Jahren feierte der Deutsch-Schweizer im November sein Debüt in der Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes. Im Dezember ging es für den Center der Telekom Baskets erfolgreich weiter: Kessens lief zur Hochform auf und feierte mit dem Team in sechs Spielen sechs Siege, wodurch die Bonner die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga übernahmen. Kessens zeigte vor allem beim 103:95 gegen Gießen eine überragende Leistung, als ihm 23 Punkte gelangen. Ebenfalls zweistellig punktete er gegen Heidelberg (19), den Mitteldeutschen BC (14) und die Löwen Braunschweig (11).

Auf nicht ganz neues Terrain wagte sich Konstanze Klosterhalfen . Die Läuferin aus Königswinter-Bockeroth tauschte im Winter die Tartanbahn gegen die unwegsame Cross-Strecke. Bei der EM in Dublin führte die 24-Jährige das deutsche Team an und wurde über die 8000 Meter Fünfte. Dank ihrer guten Leistung und der Bronzemedaille von Alina Reh gewann das Frauen-Team außerdem die Silbermedaille.

Neu ist für Sarah Liegmann noch die Profi-Boxwelt, hartes Training kennt die 19-Jährige allerdings bereits. Als 17-malige Kickbox-Weltmeisterin war sie 2019 bereits GA-Sportlerin des Jahres. 2021 hat die Rheinbacherin ihre Boxkarriere vorangetrieben. Als erste deutsche Boxerin feierte sie im Herbst ihr Profi-Debüt in den USA – mit einem Sieg. Auch Kampf Nummer zwei war ein Erfolg. Anfang Dezember gewann sie in den Kölner Sartory Sälen gegen Nana Dokadze aus Georgien.

Vier Starts, vier Finaleinzüge, eine Medaille – so lautet die WM-Bilanz von Tänzer Mika Einmal aus Sankt Augustin. Im Duo mit Aaliyah Matis holte der 23-Jährige bei den Wettkämpfen der International Dance Organisation in Warschau die Bronzemedaille. Auch in den Kategorien Modernformation und Jazz – sowohl mit der Smallgroup von sieben Tänzern als auch in der Formation mit 15 Tänzern – schaffte er es jeweils unter die besten Fünf.