Vier Kandidaten streiten um den Titel : Wer wird GA-Sportler des Monats Februar?

Überzeugten mit ihren Leistungen im Februar: (v.l.n.r.) Kanutin Ricarda Funk, Baskets-Center Michael Kessens, Läuferin Majtie Kolberg und Bob-Anschieber Henrik Proske. Foto: Collage: GA/Fotos: dpa/TEUSCH/Wolter/Hoppe

Bonn Für die Wahl zum GA-Sportler des Monats Februar sind Majtie Kolberg, Michael Kessens, Ricarda Funk und Henrik Proske nominiert.

Neulinge sucht man in der Kandidatenliste für die Wahl zum GA-Sportler des Monats Februar vergebens: Alle vier Kandidatinnen und Kandidaten haben bereits Wahlerfahrung, drei von ihnen haben den Titel schon in der Vergangenheit gewonnen. Ins Rennen um die Auszeichnung gehen Läuferin Majtie Kolberg, Baskets-Center Michael Kessens, Slalom-Kanutin Ricarda Funk und Bob-Anschieber Henrik Proske. Wer GA-Sportlerin oder GA-Sportler des Monats wird, entscheiden wie immer auch die Leserinnen und Leser mit. Noch bis Montag, 14. März, 24 Uhr, können sie für ihre Favoritin oder ihren Favoriten abstimmen unter www.ga.de/sportlerwahl.

800-Meter-Spezialistin Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler) war bereits mehrfach unter den Kandidaten für die Sportlerwahl, im August 2020 gewann sie schließlich die Auszeichnung. Als deutsche Vizemeisterin über 800 Meter hat sie sich nun erneut für die Abstimmung qualifiziert. Bei den deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften Ende Februar erreichte die 22-Jährige mit neuer persönlicher Bestzeit von 2:03:62 Minuten den zweiten Platz. Von der Siegerin und mehrmaligen deutschen Meisterin Christina Hering gab es nach dem Rennen Anerkennung für Kolberg: „Ich wusste, dass Majtie noch einmal angreifen wird, weil sie auf jeden Fall mehr drauf hat, als sie bisher gezeigt hatte.“

Auf nationalem Parkett hat auch Basketballspieler Michael Kessens überzeugt. Der Center der Telekom Baskets erzielte im Trikot der deutschen Nationalmannschaft in den beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Israel vier beziehungsweise acht Punkte. Für Kessens waren es Einsatz Nummer drei und vier für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes. Durch die beiden Siege gegen Israel steht das Team von Bundestrainer Gordon Herbert nun dicht vor dem Einzug in die zweite Gruppenphase. Aber auch im Baskets-Dress punktete der 31-Jährige im vergangenen Monat, bei der Niederlage gegen Alba Berlin gelangen ihm immerhin 14 Punkte plus sechs Rebounds für die Bonner.

Nachdem sich Henrik Proske bei seiner ersten Nominierung überhaupt direkt zum Monatssieger Januar gekrönt hatte, steht er in diesem Monat dank eines starken Saisonabschlusses erneut zur Wahl. Bei den nationalen Titelkämpfen in Altenberg beendete der 24-Jährige seine erste Saison als Bob-Anschieber mit weiteren Podestplatzierungen. Im Zweierbob von Pilot Laurin Zern wurde er deutscher Junioren-Meister. In der Wertung für die deutsche Meisterschaft belegten Proske und Zern zudem den zweiten Platz. Auch im Vierer mit Pilot Zern, Markus Kosok und Marvin Orthmann erreichte Proske, der im Bobsport für den WSV Königssee und im Sprint für das LAZ Puma Rhein-Sieg startet, den zweiten Platz.

Info GA-Sportlerwahl Foto: GA Die Topsportler des GA-Verbreitungsgebiets haben Anerkennung verdient. Deshalb wählen die Leser ihre Sportler des Monats. Und aus allen Monatssiegern wird der GA-Sportler des Jahres gekürt und auf einer großen Gala ausgezeichnet.