Fünf Sportler aus der Region nominiert : Wer wird GA-Sportler des Monats Juni?

Bonn Fünf Athleten sind für die Wahl zum GA-Sportler des Monats Juni nominiert: Läuferin Majtie Kolberg, Judoka Jano Rübo, Triathlet Lasse Lührs, Stand-up-Paddler Ole Schwarz und Fechter André Sanita.

Von insgesamt 190 deutschen Meistertiteln, die bei den Finals Ende Juni in Berlin vergeben wurden, gingen drei nach Bonn. Die Sportlerinnen und Sportler aus der Region haben sich bei der dritten Ausgabe des Multisportevents erfolgreich präsentiert und sicherten sich außerdem auch zahlreiche Silber- und Bronzemedaillen. Dabei überzeugten vor allem Läuferin Majtie Kolberg, Triathlet Lasse Lührs, Stand-up-Paddler Ole Schwarz und Florettfechter André Sanita. Auch Judoka Jano Rübo erkämpfte sich bei den deutschen Einzelmeisterschaften in Stuttgart eine Medaille. Ihre besonderen Leistungen haben den Athleten nun eine Nominierung für die Wahl zum GA-Sportler des Monats Juni eingebracht. Wer den Titel gewinnt, entscheiden wie immer auch die Leserinnen und Leser mit. Noch bis Montag, 18. Juli, 24 Uhr, können Sie für Ihre Favoritin oder Ihren Favoriten abstimmen unter www.ga.de/sportlerwahl.

Gleich zwei deutsche Meistertitel brachte Lasse Lührs aus der Bundeshauptstadt mit. Der Profitriathlet, der in Bonn wohnt und bei den SSF Bonn trainiert, gewann gemeinsam mit dem EJOT Team TV Buschhütten im Mixed Relay den Titel. Zwei Tage später holte er sich auf der Strecke, die mit der Schwimmdistanz im Wannsee begann und mit der Rad- und Laufdistanz vor dem Berliner Olympiastadion endete, auch noch Gold im Einzel. Der 26-Jährige löste damit zudem das Ticket für die European Championships in München im August.

Ebenfalls mit einem Meister­titel im Gepäck ist Ole Schwarz aus Berlin zurückgekehrt. Der Sportler vom Wassersportverein Blau-Weiß Bonn gewann im SUP-Rennen der Männer auf der Spree in Höhe der East Side Gallery die Goldmedaille. Der 24-Jährige kämpfte sich in den Sprintduellen auf der 160 Meter langen Strecke mit zwei Wenden souverän ins Finale. Im Endlauf setzte er sich gegen Peter Weidert von der SKG Hanau durch.

Zu Silber sprintete auch Majtie Kolberg . Die Läuferin von der LG Kreis Ahrweiler wurde bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften im Berliner Olympiastadion Zweite über 800 Meter. Die 22-Jährige setzte sich zunächst souverän in ihrem Vorlauf durch, ehe sie sich im Finale der Favoritin und siebenmaligen deutschen Meisterin Christina Hering geschlagen geben musste. Mit ihrer Leistung empfahl sich Kolberg auch für die Leichtathletik-WM in Eugene, für die sie der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) nominiert hat.

Die deutschen Einzel-Meisterschaften der Judoka waren zwar nicht Teil der diesjährigen Finals in Berlin, fanden aber zeitgleich in Stuttgart statt. SSF-Judoka Jano Rübo gewann in seiner Gewichtsklasse Bronze. Drei Wochen zuvor hatte er beim European Cup in Graz ebenfalls die Bronzemedaille geholt. Durch diesen Erfolg rückte der 19-Jährige in der Weltrangliste auf Platz sieben vor.