Sechs Kandidaten nominiert : Wer wird GA-Sportler des Monats März?

Haben sich dank ihrer Leistungen im März qualifiziert (von links): das Tanzpaar Feodora Khan und Niklas Neureuther, Taekwondo-Kämpferin Yanna Schneider, Basketballspielerin Greta Kröger, Fußballspieler Serhat-Semih Güler und Turner Henning Scheib. Foto: Collage: GA/Fotos: Privat (2)/Jan Fante/Boris Hempel/Siegfried Eisenmenger

Bonn Sechs Athleten aus der Region stehen zur Wahl zum GA-Sportler des Monats März: Fußballspieler Serhat-Semih Güler, Basketballerin Greta Kröger, Turner Henning Scheib, Taekwondo-Kämpferin Yanna Schneider und das Tanzpaar Feodora Khan und Niklas Neureuther.

Eine Sieglosserie beenden, spontan für die Mannschaft einspringen, auch wenn es bedeutet, zwei Wettkämpfe an einem Tag zu absolvieren, oder das eigene Team dem Meistertitel ein Stückchen näherbringen – die Kandidatinnen und Kandidaten für die GA-Sportlerwahl für den Monat März glänzen nicht nur mit ihren eigenen Leistungen, sondern überzeugen vor allem auch durch ihren Einsatz für ihr Team, für ihre Trainingskameraden, für ihren Verein.

Nominiert sind Fußballspieler Serhat-Semih Güler, Basketballerin Greta Kröger, Nachwuchsturner Henning Scheib, Taekwondo-Kämpferin Yanna Schneider sowie das Tanzpaar Feodora Khan und Niklas Neureuther. Wie immer entscheiden die Leserinnen und Leser mit, wer den Titel „GA-Sportler des Monats“ gewinnt. Noch bis Montag, 18. April, 24 Uhr, können sie für ihre Favoritin oder ihren Favoriten abstimmen unter www.ga.de/sportlerwahl.

Serhat-Semih Güler beendete im März die 115 Tage lange Sieglosserie des Bonner SC in der Fußball-Regionalliga West und startete seine eigene Erfolgsserie von sieben Toren in vier Spielen. Los ging es gegen den damaligen Tabellenzweiten Fortuna Köln – der 24-Jährige verwandelte einen Foulelfmeter und sicherte dem BSC den 2:1-Sieg. Nur drei Tage später erzielte Güler im Spiel gegen Fortuna Düsseldorfs U23 die beiden Treffer zum Sieg. Gegen den Wuppertaler SV und den VfB Homberg steuerte er jeweils einen Doppelpack zu den 3:0-Siegen der Bonner bei. Auf diese Weise bescherte Güler dem Bonner SC wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Eine erfolgreiche Punktejagd absolvierte auch Greta Kröger für ihre Mannschaft. Der Nachwuchsbasketballerin der BG Bonn 92 gelang im Achtelfinal-Rückspiel der Bundesliga-Playoffs gegen das RegioTeam Stuttgart im Sportpark Pennenfeld ein Triple-Double: Die 17-Jährige erzielte 21 Punkte, elf Rebounds und elf Assists. Am Ende jubelten die Basketballspielerinnen nicht nur über den 73:59-Sieg, sondern auch über den Einzug ins Viertelfinale der Weiblichen Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (WNBL). Auch das Hinspiel hatten Point Guard Kröger und ihr Team gewonnen.

Auch dank ihrer Silbermedaille belegte der TKD Swisttal in der Vereinswertung den ersten Platz von 71 Teilnehmern. Bei den deutschen Meisterschaften in Weißenberg errang die Taekwondo-Kämpferin Yanna Schneider den zweiten Platz in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm. Sie musste sich erst im Finale ihrer Kontrahentin Alema Hadzic geschlagen geben. Insgesamt gewannen die Athleten von Trainer Dimitrios Lautenschläger drei Titel in der A-Jugend sowie eine Silber- und zwei Bronzemedaillen bei den Senioren.

Zu Melodien der schwedischen Popband Abba tanzten sich Feodora Khan und Niklas Neureuther zur Silbermedaille bei den deutschen Meisterschaften Kür Standard der Profis im Rahmen der Ballnacht in Limbach-Oberfrohna. Erst drei Tage zuvor hatten die beiden Tänzer vom TSC Blau-Gold-Rondo Bonn ihre neue Choreografie beim Euro Dance Festival, einem der größten Tanzevents Europas, zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Die Bronzemedaille bei den nationalen Titelkämpfen ging ebenfalls an ein Paar des TSC – an Sophie-Charlotte Kreuser und Julian Wagner.

Zwei Wettkämpfe an einem Tag meisterte Nachwuchsturner Henning Scheib Ende März erfolgreich. Beim 39. Pokalturnen in Neunkirchen erreichte der 16 Jahre alte Athlet vom Bonner Turnverein mit 107,75 Punkten souverän den ersten Platz im Jahrgang 2006 und älter. Nach diesem Sechskampf am Vormittag sprang Scheib zudem am Nachmittag bei der Oberligamannschaft ein, die in Essen um wichtige Qualifikationspunkte für das Ligafinale im Mai kämpfte.