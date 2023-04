Konstant gute Leistungen Wer wird GA-Sportler des Monats März?

Ein Dauer-Abonnement für die Wahl zum GA-Sportler des Monats ob ihrer konstant herausragenden Leistungen könnte fast schon Konstanze Klosterhalfen ausgestellt werden. Das 26-jährige Leichtathletik-Juwel aus Königswinter-Bockeroth stellte auch bei der Hallen-Europameisterschaft in Istanbul einmal mehr unter Beweis, dass sie zu den besten Mittel- und Langstreckenläuferinnen in Europa zählt – und eroberte letztlich die Silbermedaille. Nur eine gute halbe Sekunde trennte Klosterhalfen in der türkischen Metropole dabei von ihrer Konkurrentin Hanna Klein und damit der Goldmedaille.