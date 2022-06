Fünf Athleten nominiert : Wer wird GA-Sportler des Monats Mai?

Bonn Fünf Athleten aus Bonn und der Region kämpfen um den Titel „GA-Sportler des Monats Mai“. Nominiert sind Konstanze Klosterhalfen, Fabian Schiller, Parker Jackson-Cartwright, Annika Zeyen und Jano Rübo.

Schneller, höher, stärker: So lautet das olympische Motto, einst vorgeschlagen von Pierre de Coubertin selbst, dem Begründer der modernen Spiele. Kaum ein Motto könnte besser auf die fünf Kandidaten zur GA-Sportlerwahl für Mai 2022 passen. Denn die waren tatsächlich schneller, flogen höher hinaus oder waren stärker als ihre jeweiligen Konkurrenten und haben so ihren Namen auf die exquisite Liste der Anwärter auf den Titel im Mai gesetzt.

Sieben Tore in vier Spielen in der Fußball-Regionalliga West: Der 24-jährige Fußballspieler Serhat-Semih Güler vom Bonner SC hat die Wahl zum GA-Sportler des Monats März gewonnen.

Konstanze Klosterhalfen etwa hat eine 18 Jahre alte Bestmarke unterboten und damit einen inoffiziellen Europarekord aufgestellt. Die in Königswinter geborene Läuferin rannte beim Diamond-League-Meeting im amerikanischen Eugene die zwei Meilen (ungefähr 3,2 Kilometer) in 9:16,73 Minuten. Damit war sie 67 Sekunden schneller als die Britin Paula Radcliffe im Jahr 2004. Klosterhalfen unterstrich mit ihrer Bestzeit auf der nicht-olympischen Strecke einmal mehr, dass sie zu den schnellsten Läuferinnen der Welt gehört.

Schnelligkeit ist auch das Markenzeichen von Parker Jackson-Cartwright, nicht auf der Strecke, sondern in jeder seiner unglaublichen Aktionen. Der (für Basketballer) kleine Playmaker der Telekom Baskets Bonn hat der Basketball-Bundesliga eindeutig seinen Stempel aufgedrückt und ist dafür von einer Jury aus Trainern, Spielern und Journalisten zum Most Valuable Player (MVP), also zum besten Spieler der BBL, erkoren worden. Und um die Rechtmäßigkeit dieser Wahl noch einmal zu unterstreichen, drehte PJC in der ersten Playoff-Runde gegen Hamburg kräftig auf – und erzielte in den drei Partien gegen die Hanseaten im Schnitt 36 Punkte. Der Kleinste auf dem Feld flog mal wieder höher als alle anderen.