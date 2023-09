Medaillensammler unter sich Wer wird GA-Sportler des Monats August?

Der Jüngste im Rennen um den Titel ist Enis Calik. Aber auch der erst 17-Jährige hat in seiner noch jungen Karriere schon zahlreiche Titel eingefahren. In diesem Jahr wurde Calik allein viermal deutscher Meister: Bei den Jugendlichen, den Junioren, den Herren und den Herren auf Olympia-Niveau. Nun setzte sich der Swisttaler in Tallinn die Krone auf und wurde Jugend-Europameister in der Gewichtsklasse bis 59 Kilogramm.