Titel und Triumphe Wer wird GA-Sportler des Monats Mai?

Die Riege der „Jungen Wilden“ wird durch das Badminton-Ass Clara Graversen vom Bundesligisten 1. BC Beuel komplettiert. Die 21-jährige Dänin hat in ihrem recht jungen Alter bereits ihr zweites internationales Turnier gewonnen. An der Seite von Jesper Toft triumphierte sie bei der „International Challenge“ in Slowenien über das an Position eins gesetzte indische Duo Rohan Kapoor/Reddy Sikk ungefährdet mit 21:12 und 21:13.