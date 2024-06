Yanna Schneider ist GA-Sportlerin im Mai Zurück in der Weltspitze

Angefangen hatte alles durch ihren Vater. „Mein Vater meinte, Kampfsport würde gut zu mir passen und wäre gut für das Selbstbewusstsein“, erklärt sie. So kam Schneider schon als Kind zum TKD Swisttal und kämpfte dort ihre ganze Karriere lang. Während zu Beginn in erster Linie der Spaß im Vordergrund stand, merkte sie immer mehr, dass sie in dem Sport einiges erreichen kann. „Ich war nie eine Sportlerin, die mit fünf schon gesagt hat, ich will Weltmeisterin werden“, sagt sie über ihre Ambitionen als Kind. Das größte Highlight auf dem Weg in die absolute Spitze kam dann schon sehr früh, als sie mit gerade einmal 16 Jahren bei der WM in Ägypten U18-Weltmeisterin wurde. „Das ist natürlich schon lange her, aber der Moment bleibt für immer“, gesteht Schneider. Dagegen liegt ihr jüngster Erfolg gerade erst ein paar Wochen zurück.