Wahl zum GA-Sportler des Jahres : Zwei Doppelpacks machen Nils Wolters zum Monatssieger

Bonn Nils Wolters vom SSV Bornheim ist erst der vierte Fußballer, der zum Sportler des Monats gewählt wurde. Bei seinem Club hat der Offensivspieler im Dezember 2019 herausragende Leistungen gezeigt.

Der 20-Jährige schoss für seinen Club in den drei Dezemberpartien vier Tore und bereitete zudem drei Treffer vor. Gegen den SC Uckerath und den Oberkasseler FV gelang ihm jeweils ein Doppelpack. Auch dank seiner Leistungen verabschiedete sich die Mannschaft auf dem vierten Tabellenplatz in die Winterpause. Wolters entwickelte sich somit bereits in seinem ersten Jahr bei den Senioren zu einem Leistungsträger. In insgesamt 19 Spielen traf er elfmal und verbuchte sieben Assists. Doch auch für den Verein verlief die Saison nach Maß – Platz fünf nach 21 Spieltagen.