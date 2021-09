Europäischer Transfermarkt : Griezmann zurück zu Atlético - Mbappé bleibt bei PSG

Berlin Auf den letzten Drücker verlässt auch noch Antoine Griezmann den FC Barcelona. Paris Saint-Germain indes verhindert die vermeintliche Traumehe zwischen Real und Kylian Mbappé. Die Serie A verliert gleich zwei Attraktionen an die Premier League, die Bundesliga hält eine.

Die Twitter-Kanäle der europäischen Topvereine lieferten am Mittwoch ein Stück weit ein Abbild dessen, wer sich am Ende dieses wilden Fußball-Transfersommers als Gewinner und Verlierer fühlen dürfte. Der Wechsel von Griezmann, der zunächst für ein Jahr auf Leihbasis vom FC Barcelona zum spanischen Meister Atlético zurückgeht, war der spektakuläre Schlusspunkt dieser Wechselperiode, die am Dienstagabend endete. Zumindest in den großen Ligen.