Nordische-Ski-WM : Hennig: Kein Start in olympischer Gold-Disziplin

Katharina Hennig verzichtet auf den Start im Langlauf. In Peking hatte sie in der Disziplin noch Gold gewonnen. Foto: Gian Ehrenzeller/Keystone/dpa

Planica In Peking war Katharina Hennig eine der Olympia-Überraschungen. In Planica wird sie auf ihre Gold-Disziplin verzichten.

Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig verzichtet auf einen WM-Start in ihrer Golddisziplin von Peking. Dies sagte die 26-Jährige im slowenischen Planica. Hennig startet an diesem Samstag im Skiathlon und ist im Teamsprint nicht dabei.

„Das schließt sich ein bisschen aus. Wenn man das eine läuft, startet man beim anderen nicht. Ich habe Abstand davon genommen“, sagte Hennig, die im Vorjahr in China überraschend olympisches Gold mit Victoria Carl gewonnen hatte. Carl und Laura Gimmler werden diesmal als Starterinnen im Teamsprint am Sonntag erwartet. Das finale Aufgebot will Teamchef Peter Schlickenrieder aber erst am Samstag bekanntgeben.

Für den Skiathlon, der über 7,5 Kilometer in der freien und 7,5 Kilometer in der klassischen Technik geht, hat Hennig die Top 10 als Ziel ausgegeben. „Ich werde tunlichst vermeiden, es so anzugehen wie in Peking. Ich werde nicht zu viel erwarten. Alles kann, nichts muss“, sagte Hennig zum Ausblick auf ihr erstes Rennen bei den Titelkämpfen im Tal der Schanzen. Im Sprint war Hennig nicht angetreten. Als ihre Hauptrennen bezeichnete sie die Staffel sowie die 30 Kilometer - beide Wettbewerbe steigen erst in der zweiten WM-Woche.