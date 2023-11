Biathlon Herrmann-Wick glaubt an Nachfolgerinnen: „Sehr viel möglich“

Als Trainerin an der Strecke werde man sie künftig nicht erleben. Dem Biathlon bleibt sie aber treu. Für einen Sponsor ist sie in diesem Winter bei den Weltcups in Hochfilzen, Lenzerheide, Ruhpolding und Antholz dabei. Derzeit verlangt auch der Hausbau in Ruhpolding mit ihrem Ehemann Thomas viel Aufmerksamkeit. Zudem hat sie ein dreieinhalbjähriges Bachelor-Fernstudium Life-Coaching in Ismaning angefangen und hält Vorträge. „Das bringt mich mit den Sachen, die ich jetzt schon mache, weiter - und mal sehen, wo es mich hinführt“, sagte Herrmann-Wick.