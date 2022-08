1. Spieltag : Hertha-Fehlstart mit nächster Derby-Pleite - Freiburg furios

Berlin Neuer Präsident, neuer Trainer - aber auch neue Sorgen. Hertha BSC verliert das Derby und steht nach dem Fehlstart unter Druck. Zweiter hinter dem FC Bayern sind die furiosen Freiburger.

Eine Woche nach dem Pokal-K.o. in Braunschweig verloren die Berliner auch das Bundesliga-Auftaktspiel bei Stadtrivale 1. FC Union 1:3 (0:1) und kassierten damit die vierte Derby-Niederlage in Serie.

Treffer von Jordan Siebatcheu (32. Minute), Sheraldo Becker (50.) und Robin Knoche (54.) besiegelten im Stadion An der Alten Försterei in Berlin-Köpenick die nächste Pleite der Hertha, die in der Vorsaison erst in der Relegation den Klassenerhalt geschafft hatte. Damit bleibt für die Hauptstädter, die sich mit Trainer Sandro Schwarz und Präsident Kay Bernstein neu aufgestellt hatten, noch viel Arbeit. Das Tor von Dodi Lukebakio (85.) kam zu spät.