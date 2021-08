Olympia : Hindernisläuferin Krause verpasst als Fünfte Medaille

Gesa Krause (M) lief in 9:14,00 Minuten nur auf den fünften Platz. Foto: Michael Kappeler/dpa

Tokio Gesa Krause hat bei den Olympischen Spielen in Tokio über die 3000 Meter Hindernis die ersehnte Medaille verpasst.

Einen Tag nach ihrem 29. Geburtstag lief Krause nach einem beherzten Finish in 9:14,00 Minuten noch auf den fünften Platz, hatte im Kampf um einen Podestplatz aber keine Chance. Peruth Chemutai aus Uganda holte sich in 9:01,45 Minuten den Olympiasieg vor Courtney Frerichs aus den USA. Bronze sicherte sich am Mittwoch Hyvin Kiyeng aus Kenia.