Vierschanzentournee : Idylle nur im Teamhotel: DSV-Adler „definitiv zu weit weg“

Garmisch-Partenkirchen Enttäuschung ja, Verbitterung nein: Die deutschen Skispringer verarbeiten das Ende der Tournee-Träume recht gelassen. Ein Norweger beeindruckt auf der Schanze wie ein Landsmann auf dem Fußballplatz.

Bundestrainer zieht Zwischenbilanz

Die Top-Konkurrenz um Tournee-Dominator Halvor Egner Granerud springt in einer eigenen Liga. Das erkennen die DSV-Adler an. Bundestrainer Stefan Horngacher sprach sogar „von einer positiven Bilanz“.

„Denen“, das sind Granerud, der im Weltcup führende Pole Dawid Kubacki und der Slowene Anze Lanisek. Die drei Springer schaffen das, was Geiger in den vergangenen Jahren regelmäßig gelang: Sie prägen die Saison und beeindrucken die Konkurrenz. „Das Selbstvertrauen und die Leichtigkeit sind das, was die da vorne haben, was uns noch fehlt“, sagte Wellinger.