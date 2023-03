Biathlon : „Ihre Entscheidung“: Corona kann Bö-Brüder nicht stoppen

Nove Mesto Selbst positive Corona-Tests können Biathlon-Seriensieger Johannes Thingnes Bö und seinen Bruder Tarjei nicht aufhalten. Für Gesprächsstoff sorgt der Start der beiden Norweger aber dennoch.

Nicht einmal ein positiver Corona-Test konnte Biathlon-Dominator Johannes Thingnes Bö in Tschechien stoppen. Der Ausnahmekönner stellte mit dem Erfolg in der Verfolgung seinen Rekord von 16 Saisonsiegen ein. Brisant: er hatte sich wie sein Bruder Tarjei mit dem Virus infiziert - beide starteten trotzdem.

Beide hätten am liebsten auch am Sonntag mit der norwegischen Mixed-Staffel in Nove Mesto ihre Erfolgsserie fortgesetzt, mussten da dann aber doch passen. Beim Sieg der Franzosen fehlten dem deutschen Quartett mit Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt, Philipp Nawrath und Benedikt Doll auf Rang vier nach einer Strafrunde Nawraths und insgesamt 13 Nachladern gut eine halbe Minute auf die drittplatzierten Norweger. Auch Vanessa Voigt hatte sich in der Vorwoche mit dem Virus infiziert, wie sie der ARD sagte.