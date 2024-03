Sportpolitik IOC kontert russische Kritik: „Neuer Tiefpunkt“

Das IOC hatte am Vortag entschieden, Sportlerinnen und Sportlern aus Russland und seinem Verbündeten Belarus von der Athletenparade bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris auszuschließen. Die Sportler beider Länder dürfen wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ohnehin nur unter Auflagen als Einzelstarter unter neutraler Flagge an den Sommerspielen teilnehmen.