Olympia IOC-Vorschlag: Auch Winterspiele in Frankreich und USA

In der Phase des gezielten Dialogs wird nur mit diesen Kandidaten verhandelt, das Olympia-Konzept soll zur endgültigen Reife gebracht werden. Im kommenden Jahr erteilt dann die Generalversammlung des IOC den finalen Zuschlag für die Winterspiele 2030 und 2034. Offen ist, ob dies in Paris vor der Spiele-Eröffnung sein wird, oder das IOC einen Ort wählt, um die Winterspiele nicht in Frankreich an Frankreich zu vergeben.