Weltcup in Rumänien : Jubeln ohne Konkurrenz: Gelingt deutscher Skisprung-Kniff?

Rasnov Die restliche Weltelite trainiert, das deutsche Team um den erneuten Sieger Wellinger darf in Rumänien feiern. Lohnt sich die Reise nach Rasnov? Der Bundestrainer ist für die WM guter Dinge.

Nicht ganz. Denn während die restliche Weltelite um Norwegens Dominator Halvor Egner Granerud oder Österreichs Stefan Kraft vor den Titelkämpfen in Planica geschlossen pausierte, reisten die Deutschen ins rumänische Rasnov - und räumten an beiden Tagen konkurrenzlos mächtig ab.

„Es hat sich niemand hierher gewagt vor der WM, wir schon. Wir haben vor zwei Jahren schon gute Erfahrungen gemacht“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher zur Begründung - bei der Heim-WM 2021 in Oberstdorf gab es damals in jedem Wettbewerb eine Medaille, darunter Gold im Team und im Mixed.

Wellinger und Geiger gewinnen Super-Team-Wettbewerb

In Rumänien kam es am Samstag zu einem deutschen Skisprung-Fest ohne großen sportlichen Wert, bei der selbst der erste Dreifacherfolg seit Dezember 1990 nur wegen des Slowenen Ziga Jelar (Tagesrang zwei) verpasst wurde. Horngacher lobte die positive Formkurve seiner Athleten und sah „einen guten Wettkampf“. So lief es auch am Sonntag, als Wellinger und Geiger deutlich den neuen Super-Team-Wettbewerb für sich entschieden. „Wir haben das Ding souverän gewonnen, das war auch notwendig“, sagte Horngacher.