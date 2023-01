Tour de Ski : Katharina Hennig Sechste in Val Müstair

Katharina Hennig Sechste in Val Müstair

Val Mustair Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig ist mit einer famosen Leistung ins Spitzenfeld der Tour de Ski gelaufen. Am Neujahrstag kam die Oberwiesenthalerin auf der zweiten Etappe, einem Verfolgungsrennen über 10 Kilometer in der klassischen Technik im schweizerischen Val Müstair, auf Rang sechs nach vorn.

Bei den Männern überzeugte wie schon am Vortag Friedrich Moch. Der Allgäuer, der im Sprint als erster DSV-Läufer in dieser Saison die Qualifikation überstanden und schließlich Rang 17 belegt hatte, kam im 10-Kilometer-Verfolgungsrennen als 15. ins Ziel. Er hatte 53,2 Sekunden Rückstand auf den Norweger Johannes Klaebo, der nach dem Auftakterfolg am Samstag bereits seinen zweiten Etappensieg feierte. Hinter dem zweimaligen Tou-Gesamtsieger kamen auch dessen Landsmann Paal Golberg und der Italiener Federico Pellegrino auf das Podest.