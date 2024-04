Positive Proben Keine Strafen nach Positiv-Proben bei 23 China-Schwimmern

Nach Recherchen der ARD-Dopingredaktion und der „New York Times“ waren die Schwimmerinnen und Schwimmer bei einem nationalen Wettkampf in China Anfang 2021 positiv getestet worden. Auch der „Daily Telegraph“ aus Australien hatte berichtet. In den Medienberichten heißt es, dass in einer Hotelküche in Shijiazhuang für sämtliche betroffene Athleten Essen gekocht worden sei. Aus dem von China vorgelegten Report gehe hervor, dass mehr als zwei Monate später Ermittler die Küche inspiziert und dabei Spuren von Trimetazidin im Dunstabzug, an Gewürzcontainern sowie im Abfluss gefunden hätten.