Ski nordisch : Kombinierer Schmid feiert ersten Weltcup-Sieg

War nach dem Springen Zweiter und holte sich in der Loipe den Sieg: Julian Schmid. Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa

Ruka Start nach Maß für die deutschen Kombinierer: Julian Schmid gelingt zum Weltcup-Auftakt eine Premiere. Am Samstag wollen er und seine Teamkollegen nachlegen.

„Ich bin sehr glücklich“, sagte Schmid und ergänzte: „Ich habe es so nicht erwartet. Es war ein guter Tag auf der Schanze und auch in der Loipe.“ Der Oberstdorfer setzte sich in Finnland vor Ryota Yamamoto aus Japan und dem Norweger Jens Luraas Oftebro durch.