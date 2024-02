Super Bowl Las Vegas: Aus Zockermetropole wird Sportstadt

Doch in den vergangenen nur sechs Jahren hat sich die Wahrnehmung von Vegas im Profisport dramatisch und grundsätzlich verändert. 2018 war nicht nur das Jahr, in dem das Gesetz zu Sportwetten vom US Supreme Court einkassiert wurde - inzwischen hat die NFL mehrere Wettanbieter als Werbepartner - sondern auch die erste Saison für die Vegas Golden Knights in der NHL. Mit einem Traumlauf spielte sich das neue Team bis ins Finale um den Stanley Cup, in der vergangenen Saison holte die Mannschaft schließlich die Meisterschaft. Zuvorgekommen waren den Golden Knights die Las Vegas Aces, die in der Frauen-Profibasketball-Liga WNBA schon 2022 die Finalserie gewannen und als erstes Vegas-Team einen Titel in die Stadt holten. 2023 verteidigten sie den Nummer-eins-Status.