Coach muss gehen : Mainz trennt sich von Trainer Beierlorzer

Mainz Der FSV Mainz 05 hat Trainer Achim Beierlorzer beurlaubt und hofft damit auf das Ende der Krise. Beim Bundesligaspiel am Freitag beim 1. FC Union Berlin wird Co-Trainer Jan-Moritz Lichte auf der Bank sitzen - mit der eingeräumten Chance, eine Dauerlösung zu werden.

„Ich bin enttäuscht über die Entscheidung des Vereins“, kommentierte Beierlorzer das Ende seines Jobs in Mainz. „Nichtsdestotrotz wünsche ich Mainz 05 und der Mannschaft für den weiteren Weg alles Gute.“ Dass es zu einer Trennung kommen würde, war schon nach dem 1:4 am Samstag gegen Aufsteiger VfB Stuttgart absehbar - nur Beierlorzer wollte es nicht wahrhaben, behauptete, das Verhältnis zur Mannschaft sei „konstruktiv“ und „intakt“. Angesichts der sich durch die zweite Niederlage sportlich zuspitzenden Krise hatte Schröder dem Coach den Schulterschluss schon vor der Pleite gegen Stuttgart verweigert.

In einem „sehr offenen und ehrlichen Gespräch“ habe man bei dem Krisengipfel Beierlorzer am Sonntag erläutert, warum man die Arbeit mit ihm nicht fortsetzen wolle, hieß es in einer Mitteilung. Allerdings hatte sich Vereinsboss Stefan Hofmann am Freitag zu Wort gemeldet und durchblicken lassen, dass Beierlorzer wohl auch Teil der Probleme und nicht unschuldig am Spielerstreik gewesen sei.