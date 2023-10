Nahost-Konflikt Makkabi-Präsident fordert Task Force von DFB und DOSB

Präsident Bernd Neuendorf hatte zuvor in Gesprächen mit dem israelischen Botschafter in Berlin, Ron Prosor, und dem Präsidenten des israelischen Fußballverbandes, Moshe Zuares, die Solidarität des deutschen Fußballs zum Ausdruck gebracht. „In dieser schwierigen Situation steht der Fußball in Deutschland fest an der Seite unserer Freunde und Partner in Israel“, sagte Neuendorf.