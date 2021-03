Sport in Corona-Zeiten : Mannschaftssportverbände fordern Öffnung für Vereinssport

Sport in Corona-Zeiten

Berlin Die fünf größten Mannschaftssportverbände in Deutschland fordern eine zügige Aufhebung der Corona-Beschränkungen im Vereinssport.

„Es wird langsam Zeit, dass die Kinder wieder die Chance bekommen, ihren Sport zu treiben. Das brauchen nicht nur die Kinder und die Jugendlichen, sondern das brauchen auch wir in den Verbänden und in den Vereinen vor Ort, um in unseren Sportarten einigermaßen eine Perspektive entwickeln zu können“, sagte Andreas Michelmann, Sprecher der Initiative Teamsport Deutschland, im Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.