Olympia : Medaillentraum lebt: DHB-Team im Viertelfinale gegen Ägypten

Tokio Nicht schön, aber erfolgreich: Die deutschen Handballer haben mit einem Pflichtsieg gegen Brasilien das Olympia-Viertelfinale erreicht. Dort wartet Ägypten.

Beim letztlich ungefährdeten Erfolg waren Steffen Weinhold und Juri Knorr mit jeweils sechs Toren beste Werfer für die DHB-Auswahl, die die Vorrundengruppe A mit 6:4 Punkten als Dritter abschloss. „Es kam heute nur darauf an, weiterzukommen. Am Ende haben wir das souverän geschaukelt, auch wenn es kein Gaumenschmaus war“, sagte Rechtsaußen Timo Kastening.

Vor allem eins zählte dabei: Im Viertelfinale geht die deutsche Mannschaft dem favorisierten Weltmeister Dänemark aus dem Weg. „Unser Ziel ist das Halbfinale, das können wir mit einem Sieg erreichen. So greifbar ist es“, sagte Torwart-Oldie Johannes Bitter. Das erste K.o.-Duell gegen die Ägypter, gegen die es vor drei Wochen im letzten Olympia-Test ein 29:27 gegeben hatte, gehe die Mannschaft selbstbewusst an. „Wir haben in der Vorrunde nicht so viel falsch gemacht. Ich denke, da würde eine Zwei stehen, wenn man mal das Schulzeugnis herholt“, bilanzierte der 38-Jährige.