Kaderplanung : Kommt noch ein neuer Stürmer zum FC?

Köln Zahlreiche Namen sind bereits gehandelt, zahlreiche Dementis ausgesprochen worden. Verpflichtet der FC noch einen weiteren Stürmer? Verlassen sich die Kölner auf den vorhandenen Kader?

Die Prophezeiungen waren düster, als der Abgang von Anthony Modeste vor gut zwei Wochen publik gemacht wurde. Ausgerechnet die Lebensversicherung des 1. FC Köln wechselt zu Borussia Dortmund, hieß es unmittelbar vor dem Ligaauftakt der Geißböcke gegen Schalke. Zwar kam der Wechsel alles andere als überraschend, Modestes Abgang sorgte bei dem ein oder anderen Fan aber für Sorgenfalten. Die Erinnerungen an den Abgang vor fünf Jahren, inklusive des folgenden Abstiegs sind bei vielen Anhängern noch frisch. Kein Wunder also, dass umgehend die Spekulationen um eine mögliche Nachfolge des Franzosen begannen.

Offenbar ganz hoch im Kurs: Branomir Hrgota und Joel Pohjanpalo - die Namen der beiden Angreifer machten schon seit Monaten rund um den FC ihre Runde. Bei Pohjanpalo wurde zwischenzeitlich sogar der Vollzug in Aussicht gestellt - wenn auch nie vom FC. Der Finne lief am vergangenen Wochenende tatsächlich erstmals für seinen neuen Club auf. Nicht in Frankfurt, nicht für den FC. Pohjanpalo hat einen Vertrag beim italienischen Zweitligisten FC Venedig unterschrieben. Und Hrgota? „Hrgota ist ein interessanter Spieler, der technisch versiert ist und viele Sachen mitbringt, die einen guten Offensivspieler ausmachen. Aber da kann ich jedem sagen: Nein, wir sind nicht an ihm dran“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart in der vergangenen Woche und betonte, dass man noch nicht einmal mit dem Schweden gesprochen habe.

Baumgart wird wohl auf den aktuellen Kader setzen

Doch die beiden Angreifer waren nicht die einzigen Namen, die der FC angeblich auf seiner Liste notiert haben soll. Auch Alexander Sörloth von Leipzig wurde gehandelt, einige Fans träumten sogar von einer Rückkehr von Jhon Cordoba. Tatsächlich soll es an beiden Stürmern Interesse aus der Bundesliga geben, wenn auch nicht aus Köln. Leipzigs Sörloth soll im Fokus von Gladbach stehen, Cordoba mit Hoffenheim verhandeln. Am Wochenende lief der Kolumbianer noch für seinen aktuellen Club Krasnodar auf.

FC-Trainer Steffen Baumgart betonte vor einigen Tagen, dass er in Sachen Modeste-Nachfolge bereits eine Entscheidung getroffen habe, der Kölner Coach wolle diese aber nicht kommunizieren, da er die Spekulationen so genieße. „Ich finde es ganz interessant, jeden Tag zu lesen, mit wem wir schon gesprochen haben sollen oder wen wir verpflichtet haben. Das würde ich gerne noch ein bisschen laufen lassen. Ich gucke Abends immer die Sky-Transfer-Show und denke dann ,oh, da ist ja schon wieder einer’“, sagte der 50-Jährige. Dabei deuten aktuell einige Zeichen auf eine interne Lösung hin.

Verantwortung wird auf mehrere Schultern verteilt

Mit Sargis Adamyan und Steffen Tigges hat der FC im Sommer gleich zwei Stürmer verpflichtet, wohl auch ahnend, dass sich bei Modeste ein Wechsel anbahnen könnte. Unmittelbar nach Adamyans Verpflichtung sprach der Trainer zum Beispiel davon, dass die Neuverpflichtung als zweite Sturmspitze neben Modeste geplant sei, oder eben neben einem anderen Stoßstürmer. Auch nach Modestes Weggang betonte Baumgart, dass der Wechsel ja nicht erst seit wenigen Tagen „ein Thema“ sei und man sich damit natürlich schon früher beschäftigt habe. Der Kölner Coach sagte auch, dass er dem aktuellen Kader vertraue, mit diesen Jungs den Weg gehen wolle. Und genau dieses Vertrauen hat sich in der Vergangenheit stets ausgezahlt. Vor einem Jahr vertraute Baumgart beispielsweise den vorhandenen Stürmern, allen voran einem damals kriselnden Anthony Modeste, und behielt recht. Als Rafael Czichos im Winter den Club verließ, forderten viele Fans weitere Defensiv-Neuzugänge. Die holte der FC, aber ausdrücklich als Ergänzungsspieler - wieder vertraute Baumgart seinem Stammpersonal, wieder behielt er recht.

Aktuell zahlt sich das Vertrauen in Florian Dietz aus. Der 24-Jährige stand in drei Pflichtspielen in der Startelf und erzielte zwei Tore. Bislang rief der Stoßstürmer immer solide Vorstellungen ab. Auch Jan Thielmann kommt bereits auf einen Treffer und eine Vorlage, treibt das Spiel voran, ist einer der Leistungsträger. Adamyan und Tigges standen gegen Frankfurt ebenfalls in der Startelf, den beiden Neuzugängen fehlte aber eindeutig noch die Bindung zum Spiel. Dennoch könnten beide schon bald eine wichtige Option sein. Zudem übernehmen weitere Spieler wie Florian Dietz und Dejan Ljubicic vor dem Tor mehr Verantwortung. So kommt der FC in der Bundesliga bereits auf sechs erzielte Tore. Nur die Bayern, Hoffenheim und Bremen waren bislang erfolgreicher. Mit Mark Uth hat Köln noch eine Offensivkraft in der Hinterhand, die das Kölner Angriffsspiel sicherlich zusätzlich beleben kann.