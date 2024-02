100 Jahre Olympische Winterspiele Die Faszination Olympia bleibt

Georg Hackl, dieser naturbelassene Bursche aus dem Berchtesgadener Land, weiß, was sich gehört. Erst die Arbeit, dann der Erfolg, dann die Belohnung. Und er hatte viel Arbeit und viel Erfolg in seinem Leben, dieser begnadete Rennrodler aus Bayern. Hartnäckige Beobachter berichteten einst, das Drei-Liter-Weißbier-Glas war während seiner olympischen Karriere ständiger Begleiter (nach erledigter Arbeit). Als er, der Hackl Schorsch, 2006 in Turin selbst das letzte Mal vom Schlitten gestiegen war, kündigte er fröhlich an: „I am having a Weißbier now in the Kufenstüberl.“