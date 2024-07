Diamond League 2,10 Meter: Hochspringerin Mahutschich verbessert Weltrekord

Kipyegon stürmte zum Abschluss des Meetings in Paris zu einem weiteren Weltrekord in ihrer großen Karriere. Die 30 Jahre alte Olympiasiegerin und Weltmeisterin blieb dank einer fulminanten Schlussrunde noch sieben Hundertstelsekunden unter ihrer alten Bestmarke vom 2. Juni 2023 in Florenz.