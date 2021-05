Nürburgring : Beim 24-Stunden-Rennen sind wieder Zuschauer zugelassen

Nürburg Der Online-Ticketverkauf zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist gestartet. Voraussichtlich 10.000 Zuschauer dürfen auf personalisierten Plätzen auf der Tribüne und in VIP-Lounges teilnehmen. Das Ereignis wird wissenschaftlich begleitet und dient als Modell-Projekt für weitere mögliche Veranstaltungen in Rheinland Pfalz.

Der Nürburgring, der bereits in der vergangenen Saison erfolgreich Zuschauer zugelassen hatte, ist dieses Jahr ein Modellprojekt in Rheinland-Pfalz für Veranstaltungen mit Zuschauern im Freien. Auf dieser Grundlage sollen die Tribünen an der Grand-Prix-Strecke für bis zu 10.000 Besucher sowie die VIP-Lounges entlang der Start- und Zielgeraden geöffnet werden. Bedingung hierfür ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises Ahrweiler an drei aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert von 100 nicht übersteigt.