Start des 24-Stunden-Rennens am Donnerstag Diese zwei Favoriten auf den Sieg kommen aus der Region

„In der Regel sind wir am Freitagmittag mit dem Laden fertig. Das ganze Team kann sich dann noch einmal ein Wochenende erholen“, so Teamchef Hans-Peter Naundorf. Während des 24-Stunden-Rennens werkeln 65 interne und externe Mitarbeiter in dem Team. Der Aufwand geht ins Geld. „Für den Einsatz eines GT3-Rennwagens kann man mit ca. 300.000 € rechnen. Für den Einsatz werden pro Auto circa 30 Reifensätze veranschlagt“, so Adam Osieka, Teamchef von Getspeed. Die Mannschaft setzt seit Jahren zwei Mercedes-AMG GT3 ein. Die oberste Stufe des Siegerpodests blieb der Truppe bislang verwehrt. Man war aber schon nah dran. 2022 belegten die Getspeed-Mercedes die Plätze zwei und drei. In diesem Jahr werden die beiden Getspeed-Boliden von Fabian Schiller, Jules Gounon, Maro Engel, Lucas Auer, Adam Christodoulou, Philip Ellis und Michael Grenier pilotiert.