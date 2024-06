Bilanz zum 24h-Rennen auf dem Nürburgring Viele wetterbedingte Polizeieinsätze rund um den Nürburgring

Der wetterbedingte vorzeitige Abbruch des 24h-Rennens auf dem Nürburgring am Sonntagmittag beendete auch den Einsatz der Polizei früher als erwartet. In einer Bilanz teilte die Einsatzleitung der Polizei Mayen am Sonntagnachmittag mit, dass das schlechte Wetter auch die meisten Einsätze begründete.