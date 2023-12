Darts-WM 3:2 nach 1:2 - Darts-Weltmeister Smith übersteht erste Hürde

Darts-Titelverteidiger Michael Smith ist mit einem mühevollen Sieg in die WM gestartet. Der 33 Jahre alte Engländer mit dem Spitznamen „Bully Boy“ drehte beim 3:2 gegen den Niederländer Kevin Doets einen 1:2-Rückstand und überstand eine äußerst kritische Phase. Smith fand in dem schnellen Spiel zügig zu seinem Rhythmus, schwächelte dann aber. Erst im fünften Satz fing sich Smith wieder. Doets hatte zum Start in den Abend mit 3:0 gegen Stowe Buntz (USA) gewonnen.