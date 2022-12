NBA : 30 Punkte von Doncic: Dallas gewinnt bei den Knicks

Luka Doncic (l) von den Dallas Mavericks und Quentin Grimes von den New York Knicks in Aktion. Foto: Bebeto Matthews/AP/dpa

New York Angeführt vom überragenden Luka Doncic haben die Dallas Mavericks mit dem deutschen Nationalspieler Maxi Kleber in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einen überzeugenden Auswärtssieg gefeiert.

Die Texaner gewannen bei den New York Knicks mit 121:100 (52:59). Den Grundstein für den Erfolg legten die Mavericks mit einem 41:15-Run im dritten Viertel, in dem Sloweniens Superstar Doncic 19 seiner insgesamt 30 Punkte erzielte und Tim Hardaway 17 seiner am Ende 28 Zähler. Maxi Kleber kam auf 13 Punkte. Bei den Knicks warfen Julius Randle (24) und Immanuel Quickley (23) die meisten Punkte. Der deutsche Nationalspieler Isaiah Hartenstein erzielte zwei Punkte.