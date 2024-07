Olympia-Generalprobe in London 318 Tage nach Manila: Deutsches Duell mit Basketball-Idolen

Wenn am Montag (21.00 Uhr MESZ/ProSieben) in der ausverkauften Arena in London die Olympia-Generalprobe gegen Goldfavorit USA ansteht, erwartet Weltmeister Deutschland um Kapitän Dennis Schröder die ultimative Standortbestimmung. Und Wagner ist längst kein Teenie mehr, der nach Trikots oder Unterschriften giert. Im Gegenteil. „Am Ende des Tages ist das nur ein Team. Wir sind ja keine Fans - wir müssen gucken, dass wir gut spielen“, stellte der Profi von den Orlando Magic klar.