7 vs. Wild-Kandidat : Internetstar Fabio Schäfer trägt MMA-Kampf in Bonn aus

Fabio Schäfer beim Training. Foto: Fabio Schäfer/privat

Bonn In der ersten Staffel von „7 vs. Wild“ hat er gegen die Wildnis in Schweden gekämpft. Im Februar kommt YouTuber Fabio Schäfer für einen MMA-Kampf nach Bonn.

Internetstar Fabio Schäfer, dem auf den sozialen Plattformen YouTube und Instagram hunderttausende Menschen folgen, wird zu einem MMA-Kampf in Bonn antreten. Die Wettkampfveranstaltung, die nur für Personen ab 18 Jahren freigegeben ist, wird am 18. Februar im Maritim-Hotel ausgetragen. Zum Programm sollen dann auch weitere Kämpfe der National Fighting Championship (NFC) zählen, die als Organisator von MMA-Kämpfen mit der Hotelkette kooperiert.